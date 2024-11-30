Хельсинки, 30 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Власти Финляндии рассматривают вариант выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за якобы «российской угрозы». Об этом 30 ноября заявил президент республики Александр Стубб на телеканале Yle.

Александр Полегенько/ТАСС

«Отправной точкой является то, что нашей главной угрозой является Россия и на эту угрозу нужно реагировать тем или иным образом», — заявил Стубб.

По словам политика, в 1997 году, на момент принятия Оттавской конвенции, обстановка в мире была иной, чем сейчас.

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