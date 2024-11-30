Москва, 30 ноября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Следователи допросили супругу бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Бывший адвокат Эльман Пашаев

«Также в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты денежные средства», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма изъятых силовиками денег из квартиры экс-адвоката не превышает 100 тыс. рублей.

Представители защиты Пашаева следственные действия не комментируют, так как с них взята подписка о неразглашении данных следствия.

Как передавало ИА Регнум 27 ноября, Пашаев не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. По его мнению, уголовное дело в отношении него возбуждено по заявлению блогера Алексея Блиновского, который признан потерпевшей стороной. По словам экс-адвоката, его невиновность подтверждает тот факт, что он пожертвовал свои личные сбережения для нужд армии.

4 октября следствие предъявило Пашаеву обвинение в особо крупном мошенничестве. При этом бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием. Его подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей. Пашаеву грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей. По информации следователей, в феврале 2024 года Пашаев убедил Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его супругу, блогера и «королеву марафонов» Елену Блиновскую от ответственности по делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате блогера признали потерпевшей стороной.

26 сентября стало известно, что Пашаев предлагал заключённым, которые поехали в зону спецоперации, за деньги отсидеться в тылу. Уточнялось, что таким предложением намеревались воспользоваться не менее пяти человек.