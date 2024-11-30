Москва, 30 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Темпы постановки на кадастровый учет, регистрации прав и изменения характеристик объектов ЖКХ Москвы ускорились благодаря работе штаба по вопросам ЖКХ в управлении Росреестра столицы. Итоги трехлетней работы штаба были подведены на этой неделе.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Ю. Иванко

За три года работы штаба оформлены права на 437 зданий площадью около 92 тысяч квадратных метров и 2,4 тысячи инженерных сооружений протяженностью более одной тысячи километров, а также внесены учетные сведения о 350 земельных участках площадью почти 5,9 миллиона квадратных метров.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, за три года удалось выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и управлением Росреестра по Москве. «Результат этой работы — существенное ускорение сроков постановки на кадастровый учет и ввода в эксплуатацию значимых объектов и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса столицы», — заявил Бирюков. Он подчеркнул, что это особенно важно в осенне-зимний период, чтобы обеспечить город и его жителей круглосуточным и бесперебойным функционированием всех систем жизнеобеспечения.

Только с начала 2024 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) оформлены права в отношении 401 сооружения протяженностью 223,9 тысячи метров и 169 зданий площадью более 13,3 тысячи квадратных метров.

Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства был создан в ноябре 2021 года по решению Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.