Киев, 30 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 30 ноября сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются. На временно подконтрольных украинским формированиям территориях Херсонской области воздушную тревогу не объявили.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно заявляли, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября в четырёх областях на контролируемой Киевом территории объявляли воздушную тревогу. Тревожные сирены прозвучали в Кировоградской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

Городской совет Одессы 29 ноября сообщил о повреждениях портовой и транспортной инфраструктуры в Одесской области. Какие-либо подробности произошедшего не уточнялись.

Ранее в этот же день украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрывах на территории Одессы ночью. На тот момент в Одесской области объявляли воздушную тревогу.