В Москве задержали организатора зарубежных туров для групп ЛГБТ*
В Москве задержали организатора зарубежных туров для групп ЛГБТ
Москва, 30 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в Москве организатора зарубежных туров для групп ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом 30 ноября сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, злоумышленник в марте создал «Туристический клуб для мужчин» и организовал несколько специфических туров. Москвича задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
При обыске в квартире фигуранта в том числе изъяли различные секс-игрушки. Известно, что он планировал на Новый год улететь в Египет.
Как передавало ИА Регнум, Минюст в марте внёс движение ЛГБТ в реестр экстремистских организаций.
Политолог, член ОПРФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил, что это движение только кажется несвязанной сетью сообществ, но по всем признакам является экстремистской организацией. Последователи ЛГБТ призывают к противоправным действиям и вовлекают в них других людей. Эксперт также отметил, что часть сторонников движения демонстрировали нацистскую символику и оправдывали фашизм.