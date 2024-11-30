* — ЛГБТ-движение является экстремистским и запрещённым в РФ

Москва, 30 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в Москве организатора зарубежных туров для групп ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом 30 ноября сообщил РЕН ТВ.

РЕН ТВ

По данным телеканала, злоумышленник в марте создал «Туристический клуб для мужчин» и организовал несколько специфических туров. Москвича задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

При обыске в квартире фигуранта в том числе изъяли различные секс-игрушки. Известно, что он планировал на Новый год улететь в Египет.

Как передавало ИА Регнум, Минюст в марте внёс движение ЛГБТ в реестр экстремистских организаций.

Политолог, член ОПРФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил, что это движение только кажется несвязанной сетью сообществ, но по всем признакам является экстремистской организацией. Последователи ЛГБТ призывают к противоправным действиям и вовлекают в них других людей. Эксперт также отметил, что часть сторонников движения демонстрировали нацистскую символику и оправдывали фашизм.