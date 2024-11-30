Берн, 30 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратила сотрудничество с научно-исследовательскими институтами из России и Белоруссии. Об этом 30 ноября сообщил портал Swissinfo.

TASS /ZUMA

«Решение стран — участниц организации прекратить работу с Минском и Москвой затронет прежде всего сотрудничество с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены», — сказано на портале.

В ЦЕРН также отметили, что отсутствие ученых из России будет «ощутимо».

Как передавало ИА Регнум, о намерении ЦЕРН в конце ноября текущего года прекратить сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией, стало известно в марте. Тогда официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье объяснил, что организация больше не получает никакого финансирования от России и завершит официальные контакты после окончания срока действия актуальных соглашений.