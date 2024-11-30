Москва, 30 ноября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Сапёр-разведчик Закарья Алиев, который на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт от Вооружённых сил Украины (ВСУ) и питался найденным у противника луком, пробирался к позициям российских военных через минное поле, так называемую «дорогу смерти», по трупам. Об этом рядовой рассказал в субботу, 30 ноября, в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

ИА Регнум Сапёр-разведчик Закарья Алиев

По словам военного, сослуживцы из осетинского батальона «Алания» потратили на его спасение в общей сложности четыре дня. Они сбрасывали дагестанцу продукты, записки, с помощью которых коммуницировали с ним, а также отгоняли украинские беспилотники, в том числе дрон «Баба Яга».

«Они (военные «Алании». — Прим. ред.) бросили все свои задания. Всё бросили. Все их «птички» с других фронтов прилетели ко мне — все дроны. <…> Они охотились за «Бабой Ягой», которая терроризировала меня с первых дней, и в итоге «ударились» в неё своим маленьким дроном», — рассказал сапёр.

Российские военнослужащие сообщили Закарье, что добраться до него из-за жёсткого штурма невозможно «даже на километр», следовательно, дагестанцу остаётся только выживать самостоятельно. Для этого Алиеву надо было пройти через минное поле, усеянное трупами. Военнослужащий согласился и попросил указать ему дорогу к сослуживцам с помощью дрона. Сапёр выждал момент, чтобы пробраться незамеченным вражеским дроном, и выдвинулся на минное поле.

«Я передвигался с трудом. Изначально думал, что побегу быстро, но оказалось, что у меня нет сил. Через минное поле и минную тропу шёл. Там есть мины, которые видно, и мины, которые не видно, есть тончайшие лесенки, которые вообще не видно, но зацепить их — смертельно. И я ходил по трупам. Я понимал, что, если там лежит человек, значит он взорвался и там безопасно пройти. То есть да, приходилось передвигаться по следам трупов», — поделился Алиев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932576" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

О мужественном и невероятном подвиге 28-летнего Закарьи Алиева, который увидела практически вся страна, стало известно в ноябре. В октябре группа российских штурмовиков, в составе которой действовал дагестанский боец, на Запорожском участке фронта захватила вражеский опорный пункт. Однако спустя некоторое время противник открыл по военным шквальный огонь, после чего они перестали выходить на связь и сослуживцы сочли, что никто из боевых товарищей не выжил. Тем не менее на позиции оставался один Закарья. На протяжении трёх недель он удерживал занятую территорию, питаясь только найденным у противника луком и «смачивая горло» перекисью водорода.

Каждый день украинские военные подвергали занятый опорный пункт обстрелам с помощью FPV-дронов и гранат, а по ночам пехота противника снова предпринимала попытки прорваться на территорию, удерживаемую дагестанцем. Так, даже на записи, снятой военным из опорника, над ним продолжает кружить беспилотник. Выживать в условиях голода и непрекращающихся обстрелов Алиеву помогал тоннель, по которому он уходил от огня и противник ошибочно считал его мёртвым, а также постоянное наблюдение за беспилотниками. При этом Закарья умудрялся не просто обороняться, но даже атаковать позиции врага, забирая схроны с его оружием. Российский военный, более того, предлагал украинским бойцам сдаться.

Спустя несколько недель проживания в укрытии Алиеву удалось привлечь внимание российских военнослужащих, а именно бойцов из батальона «Алания». Тогда разведчики с помощью дрона увидели, как описал сам Закарья, «заварушку»: когда ВСУ попытались вернуть контроль над потерянным опорным пунктом, из окопов им ответили автоматным огнём. Сослуживцы не могли подойти к Алиеву, поэтому какое-то время сбрасывали ему провизию, бутылки с записками, в том числе с указанием радиочастоты, на которую надо было выйти бойцу, и отгоняли вражеские дроны. Затем Закарья последовал через минное поле за российскими беспилотниками, что помогло вернуться к Вооружённым силам РФ.