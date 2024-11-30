Донецк, 30 ноября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Угольные шахты на освобождаемых российскими военными территориях в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая Селидово и Новогродовку, находятся в плачевном состоянии. Об этом 30 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

РИА Новости/ Антон Вергун

«Оценку дадут позже специалисты, но ситуация крайне сложная», — процитировал его ТАСС.

По словам главы республики, состояние неудовлетворительное у всех шахт.

В ДНР с начала 2024 года были добыты 3 млн т угля. Показатель превысил значения за прошлый год. С начала текущего года в республике сдали семь очистных забоев. Запуск новых лав проведут на шахтах «Комсомолец Донбасса» и «Прогресс».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре российская армия взяла под контроль один из основных форпостов Угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская № 1». По словам бойцов, это позволит ВС России продвигаться вглубь, оттесняя врага от Донецка.

В конце августа председатель комитета Народного совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Сергей Михалев заявил, что запасов угля в недрах самой глубокой шахты Донбасса «Шахтёрская-Глубокая» на востоке Донецкой Народной Республики (ДНР) хватит минимум на 50 лет. Недавно российская компания «Специалист» взяла шахту в аренду. На её развитие до 2029 года планируют направить 1 млрд рублей.

Первый заместитель генерального директора компании «ИМПЭКС-ДОН» Анатолий Антоньев 24 августа заявил, что компания планирует за пять лет вложить в модернизацию четырёх угледобывающих предприятий Донецкой Народной Республики около 12 млрд рублей. По его словам, около 600 млн рублей уже вложили в модернизацию шахты «Заря» в городе Снежном.