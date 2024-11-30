Вена, 30 ноября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 30 ноября, что может нанести визит в Москву или Киев в случае «снижения военной активности» на линии боевого соприкосновения.

Heinz-Peter Bader/AP/TASS Канцлер Австрии Карл Нехаммер

«Я считаю это вполне целесообразным, как только появятся сигналы о снижении военной активности. До этого дипломатические визиты проблематичны, так как могут создать впечатление оправдания действий», — приводит его слова газета Der Standard.

Также Нехаммер рассказал, что в последний раз разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, «кажется, в 2022 году». Кроме того, канцлер упомянул, что внёс позицию Австрии в повестку урегулирования украинского кризиса.

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Москва категорически отвергает замораживание украинского конфликта. Он подчеркнул, что России нужно установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также глава государства уточнил, что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.