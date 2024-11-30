Красноярск, 30 ноября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Суд в Красноярске дал сроки двум предпринимателям, продававшим нелегальную алкогольную продукцию, от отравления которой умерли девять человек. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Олег Ласточкин/РИА Новости

По версии следствия, осуждённые в 2019–2021 годах покупали алкоголь в Санкт-Петербурге. При этом у поставщика отсутствовала лицензия на производство, хранение и сбыт спиртосодержащей продукции. Напитки изготавливались на основе метилового спирта и разливались в не предназначенную для пищевых продуктов тару.

«В Красноярске двое предпринимателей признаны виновными в незаконной продаже смертельно опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель девяти человек. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет до 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в заявлении ведомства.

В результате от острого отравления метиловым спиртом умерли девять человек, еще шестерым был причинён легкий вред здоровью.

Как сообщало ИА Регнум 28 ноября, в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края умерли пятеро постояльцев, ещё 17 человек пострадали, их госпитализировали. Предварительная версия — отравление. Направление работы центра — адаптация бывших осуждённых, инвалидов и пенсионеров. Всего там проживало 28 человек. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге госпитализировали 28 человек после посещения суши-бара «Токио-сити». По состоянию на вечер 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Госпитализирован 21 человек, из них у 12 заболевших выявлена бактерия Salmonella в биологическом материале.