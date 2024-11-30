Москва, 30 ноября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о согласии Киева на прекращение боевых действий по линии фронта с условием принятия Украины в НАТО на самом деле являются его желанием переложить всю ответственность на плечи альянса, что вряд ли может случиться, так как Киев и без этого выполняет все команды Запада. Об этом в субботу, 30 ноября, заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

В интервью главному корреспонденту Sky News Стюарту Рамзи Зеленский заявил, что согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если частям страны, находящимся под контролем Киева, предложат членство в НАТО. Что касается тех территорий, которые режим не контролирует, Зеленский сказал, что намерен возвращать их дипломатическим путем.

Военный эксперт напомнил о словах дипломатов НАТО, что Украину принять в альянс невозможно, так как у неё нет границы с Россией, добавив, что в НАТО принимаются государства, у которых чётко очерчены границы.

«Зеленский начинает хитрить, мол, очертите нам границы и возьмите нас в НАТО. То есть он сваливает всю ответственность на альянс. Но НАТО не хочет брать проблемную страну. Украина и так выполняет все указания и воюет, зачем ещё вводить её в состав НАТО»,— рассказал Кошкин.

Специалист уточнил, что в случае принятия Киева в альянс надо будет предоставлять все льготы, которые имеют государства НАТО. По мнению эксперта, подобные высказывания Зеленского — это лишь игра в информационном пространстве.

Кошкин поделился мнением, что подобные «послания» о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения шлют со всех уголков мира. Но при этом те же страны разрешают ВСУ применять дальнобойные ракеты по территории России и ужесточают санкции.

«С Запада давят на Зеленского. Он находится в таком режиме неопределённости, когда действующий президент США Джо Байден требует воевать, а готовящийся его сменить избранный президент США Дональд Трамп говорит о том, что он урегулирует конфликт. Вот, подстраиваясь в контекст таких событий, Зеленский и говорит свои речи», — заявил специалист.

Эксперт напомнил, что одной из основных причин изменения риторики Зеленского о том, в каких границах следует завершить боевые действия, являются успехи наших военных на фронте.

«Мы успешно наступаем. Героизм наших воинов, профессионализм наших командиров, мудрое военно-политическое руководство нашей страны на сегодняшний день добились движения по всей линии боевого соприкосновения»,— отметил Кошкин.

По словам эксперта, не стоит обращать внимания на те заявления, которые делает Зеленский относительно НАТО и переговоров. Специалист считает, что России надо больше верить в себя.

Как предавало ИА Регнум, 27 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri заявил, что для выгодных переговоров по урегулированию конфликта Украине следует «хотя бы» вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Ермак обосновал свою позицию тем, что это якобы продемонстрирует готовность сторон прекратить боевые действия.

26 ноября директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине, ей нужен прочный и долгосрочный мир. Он отметил, что российская сторона является сторонницей установления твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Глава СВР подчеркнул, что чем быстрее на Западе поймут необходимость принятия предложенных Владимиром Путиным условий по мирным переговорам, тем будет лучше для Украины, для Европы и для России.

24 ноября конгрессмен Майк Уолц заявил, что будущая администрация Трампа начнёт работать над разрешением конфликта на Украине с самого начала своей работы в январе 2025 года. По его словам, «ключевой частью» процесса переговоров должны стать страны Европы, поскольку «нагрузку» Украины должны нести и американские союзники. Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия будущей администрации США пока трудно предсказать. По его словам, в случае, если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала Россией спецоперации, это может стать основой для мирного диалога.