Курск, 30 ноября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Украинская армия с момента нападения на Курскую область потеряла более 36,8 тыс. военных. Об этом 30 ноября сообщило Министерство обороны России.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36 850 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты (БМП), 123 бронетранспортёра, 1202 боевые бронированные машины», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ с момента нападения на Курскую область потеряли сотни артиллерийских орудий, десятки пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства, а также другую военную технику.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа напали на Курскую область, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские военные оттеснили ВСУ к границе и сейчас продолжают выдавливать с территории региона остатки вражеских формирований.

При этом армия Украины несёт большие потери. За сутки 29 ноября ВСУ потеряли 250 военных, два танка, две БМП, боевую бронемашину, два миномёта. Среди подбитой техники встречается западная. В Сети 29 ноября были опубликованы фотографии остатков подбитого в Курской области британского Challenger 2.