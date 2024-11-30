Москва, 30 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. За последние сутки украинская армия потеряла в приграничных районах Курской области более 250 бойцов. Об этом 30 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также за это время украинские формирования лишились двух танков, двух боевых машин пехоты, боевой бронированной машины, четырёх автомобилей и двух миномётов.

Также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике противника возле населённых пунктов Александрия, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 ноября средства противовоздушной обороны сбили ракету украинских формирований в небе над Курской областью. Ранее в этот же день комбат бригады морской пехоты с позывным Як рассказал, что большая часть украинских боевиков в курском приграничье прошла подготовку у западных инструкторов-профессионалов.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин 28 ноября показал кадры массовой сдачи в плен украинских военных в приграничных районах Курской области. Он назвал сдачу всей позицией, без сопротивления, самым безопасным способом для боевиков ВСУ.