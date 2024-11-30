Белгород, 30 ноября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Два мирных жителя пострадали в результате атаки FPV-дрона на двигавшийся автомобиль в селе Березовка в Белгородской области. Об этом 30 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В селе Берёзовка Борисовского района FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки ранены два мирных жителя», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что сейчас экипажи скорой помощи доставляют пострадавших с баротравмами в городскую больницу № 2 Белгорода и им оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения от осколков, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября Гладков сообщил о ранении двух человек при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю в посёлке Малиновка в Белгородской области. Он уточнил, что мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, головы и лица, а его жена — осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи.

Глава Белгородской области 28 ноября сообщил, что два мирных жителя были ранены в результате атаки украинского БПЛА на движущийся легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района. По его словам, также дроны ВСУ атаковали село Грузское в Борисовском районе.