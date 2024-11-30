Великий Устюг, Вологодская область, 30 ноября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Актёр Андрей Балин, исполняющий роль главного Деда Мороза России, получил за превышение скорости штрафы на сумму 24,5 тыс. рублей. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Камеры фиксировали нарушения 47-летнего мужчины на дорогах в Вологодской области. В автопарке «новогоднего волшебника» Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35. Чаще всего штрафы поступали за превышение скорости до 40 и 60 км/ч.

По информации канала, часть из них Балин уже погасил.

Личность всероссийского Деда Мороза стала известна 10 лет назад. Мужчина родился и живёт в Великом Устюге. В «Доме Деда Мороза» начал работать в 22 года, получив в колледже специальность «зоотехник».

Как сообщало ИА Регнум в ноябре комик Гарик (Игорь) Харламов c 1 марта оплатил 151 штраф на сумму 127,5 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения при езде на новом автомобиле Dongfen M-Hero. С 2018 по 2024 год артист ездил на Porsche Cayenne. За это время у него накопилось штрафов на сумму 500 тыс. рублей. Харламов все их оплатил и в феврале решил сменить авто.

В середине ноября стало известно, что из-за 31 неоплаченного штрафа за нарушение ПДД судебные приставы объявили в розыск российского певца Филиппа Киркорова. Правила нарушал водитель его Rolls-Royce. Среди самых частых нарушений — превышение скорости, стоянка в неположенном месте и нарушение требований разметки. Штрафы на сумму 24 тыс. рублей скопились с декабря 2023 года.