Москва, 30 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские власти приняли решение масштабировать программу «Время Героев» и внедрить её в каждом регионе. Об этом 30 ноября сообщил военкор Даниил Безсонов со ссылкой на источники.

«Было принято решение масштабировать программу «Время Героев» в связи с её успешностью и популярностью. Планируется «приземлить» программу в каждый регион», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, на внутриполитическом совещании администрации президента РФ, «Единой России» и представителей регионов определено, что важнейшей задачей является социализация участников специальной военной операции.

Отмечается, что ветераны СВО пойдут в политику через выборы в регионах, а также будут принимать участие в выборах в Госдуму в 2026 году.

«Партии поручено создать лифты для политической и общественной карьеры ветеранов СВО. Буквально прозвучало как «Больше патриотов во власти». Рад, что инициативы нашего президента воплощаются в жизнь. Фронтовики — лучшие люди страны!» — написал военкор.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

14 июня Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» и пообщался с участниками первого потока программы. Он отметил, что программу готовили на основании обучения по линии Генерального штаба, где предусмотрено обучение курсами по 1,5 месяца, а между ними — возвращение в войска на полгода с дистанционным обучением, но сейчас ситуация не такая, как в мирное время. Российский лидер, увидев, что большинство планирует вернуться на фронт, призвал пока не возвращаться в зону спецоперации на Украине, а продолжать обучение.

14 ноября состоялась заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о формировании второго потока обучения. Приём заявок продлится до 15 января 2025 года.