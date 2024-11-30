Киев, 30 ноября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Украина из-за нехватки электроэнергии запросила её импорт у пяти европейских государств. Об этом 30 ноября сообщило Минэнерго страны.

«На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 11 747 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 165 МВт», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Минэнерго также призвали граждан не включать одновременно несколько мощных бытовых электроприборов и экономно расходовать электричество.

Как передавало ИА Регнум, российские военные в ночь на 28 ноября нанесли комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поразив 17 целей на контролируемой Киевом территории. Целями стали военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Удар был обозначен как ответ на непрекращающиеся атаки американскими ракетами ATACMS по территории РФ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что на территории, занятой украинскими силами, уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он предупредил, что зимой многие люди на Украине останутся без электричества. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на территории, которую контролирует киевский режим, уничтожены или повреждены 90% объектов тепловой энергогенерации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам поражают украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Он не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.