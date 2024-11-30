Егорьевск, Московская область, 30 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В Егорьевске мигрант несколько раз надругался над умственно отсталой десятилетней школьницей. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил источник ИА Регнум.

Об изнасиловании девочка решилась рассказать классному руководителю спустя два года после инцидента. В июне 2022 года в одном из дворов города к ней подошёл незнакомец и предложил прогуляться. На следующей день в ходе новой прогулки он силой затащил школьницу в лес, где изнасиловал. В том же месяце она ещё дважды добровольно встречалась с мужчиной. Встречи заканчивались интимной близостью.

По словам источника, девочка состоит на учёте у врача-психиатра с диагнозом «умственная отсталость».

Полиция в ходе расследования выяснила, что на стройке дома близ места встречи ребёнка с насильником работала бригада из четырёх граждан Узбекистана. Их личности установлены, по официальным данным все они находятся за рубежом, в России трудились легально. По описанию девочки определили вероятного преступника. 34-летний мужчина покинул территорию России в июле 2022 года.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Её санкции предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум 27 ноября, в Клину спустя год стало известно об изнасиловании 15-летней школьницы мигрантом из Узбекистана. 25-летний мужчина заманил её к себе в квартиру, где надругался на девочкой. На территории страны он находился незаконно.