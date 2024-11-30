Киев, 30 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Назначенный киевским режимом «мэр» Мариуполя Вадим Бойченко уволил своего советника Петра Андрющенко после его слов, что украинские беженцы, покинувшие город из-за боёв, теперь массово возвращаются в свои дома.

(сс) U. S. Embassy Kyiv Ukraine Вадим Бойченко

«Пётр Андрющенко покидает должность моего советника и больше не является официальным спикером Мариупольского городского совета», — написал Бойченко 29 ноября в своём Telegram-канале.

Чиновник не назвал причину такого решения. При этом он уволил подчинённого после того, как его слова о возвращении мариупольцев вызвали возмущение в Киеве.

Как передавало ИА Регнум, Андрющенко 15 ноября заявил, что 30% жителей Мариуполя вернулись в город с подконтрольных Киеву территорий. Советник объяснил это тем, что украинское руководство не помогает беженцам, кроме того, у них не получается найти работу с заплатой, которая позволила бы снимать жильё.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко 24 ноября таже заявил, что в Мариуполь вернулась примерно треть населения. Он добавил, что всего в новые российские регионы приехали около 150 тыс. жителей, которые ранее покинули эти территории. Нардеп назвал такие показатели ужасными для украинских властей.

Председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 29 ноября отметил, что киевский режим в ужасе от того, что жители страны бегут в РФ. Он назвал это воссоединением украинского народа с Россией.

Российские войска освободили Мариуполь в апреле 2022 года. Город сильно пострадал в ходе боёв, и его и другие освобождённые населённые пункты активно восстанавливают. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2024 года отметил, что все российские регионы включились в восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии