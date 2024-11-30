Москва, 30 ноября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Защита трёх фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», этапированных из Дагестана, просит освободить их из-под ареста. Об этом сообщило в субботу, 30 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на данные Басманного суда Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение о продлении обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца», — сказали в инстанции.

Суд пока не назначал дату рассмотрения апелляции.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Басманный суд продлил срок ареста троим этапированным из Дагестана фигурантам дела до марта.

20 ноября также продлили арест фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холл», продавшим машину террористам, а также фигуранту, сдавшему им квартиру. Днём ранее стало известно, что суд продлил срок следствия по данному делу до 22 февраля, а также увеличил срок ареста его предполагаемых исполнителей.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В заполненный людьми концертный зал ворвалась группа террористов и открыла стрельбу, а затем устроила пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел, в том числе по ст. 205 УК РФ («Теракт»), в рамках которого были арестованы 12 человек. Российские власти позднее заявили, что теракт имеет украинский след.