Лангепас, Югра, 30 ноября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В городе Лангепасе в Ханты-Мансийском автономном округе полицейский угнал у женщины автомобиль, после чего угрожал задержавшим его коллегам. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инцидент произошёл вечером 27 ноября. Приехавший из Ханты-Мансийска в отпуск капитан полиции Александр Васильев угнал припаркованную у магазина машину. Он не справился с управлением и врезался в сугроб.

«Мужчина явно был пьян и очень зол. По версии полицейских, оформлявших протокол на коллегу, Васильев угрожал им и долго не мог успокоиться», — говорится в публикации.

Свою вину полицейский не признал. Его ждёт служебная проверка, возможно возбуждение уголовного дела по статье об угоне.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в Южно-Сахалинске злоумышленники угнали легковой автомобиль Toyota Mark II вместе с четырёхлетним мальчиком, сидевшим в салоне. По словам владельца, машину с ребёнком он оставил буквально на пару минут, включив ему мультфильмы. Мальчик не пострадал. Машину нашли разбитой в кювете примерно в 7 км от места угона. Преступников поблизости уже не было.