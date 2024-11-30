Киев, 30 ноября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Потеря города Красноармейска (украинское название — Покровск) обернётся катастрофой для украинской экономики, потому что в нём находится единственная на контролируемой Киевом территории шахта со стратегическими запасами коксующегося угля. Об этом 29 ноября говорится в материале украинского издания New Voice (NV).

Владимир Астапкович/РИА Новости

Отмечается, что в находящемся около Красноармейска населённом пункте Удачное расположено шахтоуправление Покровское (Красноармейская-Западная № 1) и эта шахта вырабатывает редкий уголь марки «К», который является необходимым для крупнейших металлургических украинских предприятий. В связи с этим данный промышленный объект имеет важнейшее стратегическое значение.

По словам автора публикации, в случае потери этой шахты Украина вынуждена будет импортировать уголь, что отразится на стоимости металлургической продукции в стране. По данным «Укрметаллургпрома», в результате потери шахты производство металла на Украине может сократиться не менее чем на половину, а на использующих чугун в сталелитейном производстве предприятиях ещё больше.

«Это будет критический удар по всей экономике государства», — процитировало слова представителей украинской металлургической отрасли издание.

Красноармейск находится в северо-западной части Донецкой Народной Республики, и по состоянию на 2022 год в нём проживало свыше 61 тыс. жителей. В городе также есть крупный железнодорожный узел, через который идут железнодорожные и автомобильные пути, которые связывали Донецк с Днепропетровской областью.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о прибытии во временно подконтрольный украинским боевикам Красноармейск. Он признал, что на этом направлении фронта сложилась напряжённая ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные продолжают активное продвижение на красноармейском направлении. Он добавил, что также армия России продолжает продвижение в городской застройке Дзержинска (украинское название — Торецк).

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что украинские формирования грабят дома эвакуировавшихся жителей Красноармейска и делают из их домов огневые точки.