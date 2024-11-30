Москва, 30 ноября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов и представители этого клуба обмениваются письменными заявлениями, сообщили 30 ноября в спортивном арбитражном суде (CAS).

РИА Новости/Александр Вильф Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов

«Арбитражное разбирательство по делу «Владимир Федотов против ПФК ЦСКА» продолжается. Стороны обмениваются письменными заявлениями и назначают состав арбитров», — цитирует представителя CAS «РИА Новости Спорт».

В инстанции отметили, что слушания будут проведены после назначения арбитров.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня ЦСКА сообщил о расторжении с Федотовым контракта, рассчитанного до 2025 года. Он возглавлял московский клуб в течение двух сезонов ― с 2022 по 2024 год. В первом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате РПЛ, во втором — шестое. 5 августа Федотов подал иск, в котором потребовал от ЦСКА выплатить неустойку за досрочное расторжение контракта, однако ему в этом было отказано.

Ранее бывший вратарь сборной России и клуба Владимир Габулов назвал Федотова главной проблемой ЦСКА. Он считает, что системно, по масштабу личности и по амбициозности этот тренер не совсем подходит такому клубу, как ЦСКА. Габулов уточнил, что Федотов — грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но в каких-то моментах ему не хватает масштаба и смелости.