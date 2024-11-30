Москва, 30 ноября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Москве силовики провели рейды в ночных клубах Arma (бывший «Мутабор»), Mono и SIMACH. Об этом 30 ноября сообщил РЕН ТВ.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Сотрудники ОМОНа искали запрещённые вещества и выявляли посетителей, которые находились в наркотическом опьянении.

В Arma проверка документов шла более трёх часов. Людям задавали стандартные вопросы об их месте жительства, работе. Также посетителей спрашивали, употребляли ли они наркотики.

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Несколько десятков человек были задержаны. Самых неадекватных отправили на медосвидетельствование. Как сообщили очевидцы, на полу оказалось множество пакетиков с неизвестными веществами.

Как сообщало ИА Регнум, в «Мутаборе» 20 декабря прошла скандально известная «голая вечеринка». Мероприятие организовала блогер Анастасия Ивлеева. Звёзды шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, пришли в откровенных нарядах, а рэпер Vacio (Николай Васильев) надел на себя только носок.

Лефортовский суд Москвы на заседании 27 декабря 2023 признал «голую вечеринку» пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в России). Работу клуба «Мутабор» приостановили. В начале марта заведение было переименовано в Arma, ещё через месяц оно возобновило работу.

В начале сентября в Москве в районе шести часов утра задержали блогершу Анастасию Остроухову. Она ехала в такси, которое полиция остановила для проверки документов. При личном досмотре в её нижнем белье было обнаружено 1,42 грамма наркотиков.