Чита, 30 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в школе на станции Бырка в Забайкальском крае. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

МЧС Забайкальского края

Отмечается, что возгорание ликвидируют расчёты ГУ «Забайкалпожспас», добровольные пожарные станции Мирной и сотрудники службы пожаротушения МЧС. Всего к тушению привлечены 38 человек и 12 единиц техники.

«Учебный процесс на момент пожара не проводился. Информация уточняется», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что для установления обстоятельств на месте работает сотрудник государственного пожарного надзора.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября на складе в подмосковной деревне Мисайлово возник крупный пожар. Пожар удалось локализовать на 1,05 тыс. кв. м. Позднее открытое горение ликвидировали. Удалось не допустить распространения огня на два других здания и грузовики.

В Ростовской области ночью 29 ноября крупный пожар вспыхнул на промышленном объекте в Каменском районе. В тушении были задействованы 109 человек и 38 единиц техники.