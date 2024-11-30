Берн, 30 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Парламент Швейцарии не поддержит разрешение на пропуск через страну войск и вооружения ЕС, так как это будет нарушением нейтралитета государства. Об этом 30 ноября заявил швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» Мауро Поджиа.

Валерий Шарифулин/ТАСС Женева

«Проход европейского оружия и войск через территорию Швейцарии был бы вопиющим нарушением нейтралитета, и парламент никогда не согласится на это», — рассказал он «РИА Новости».

При этом Поджиа отметил, что принятые поправки к закону об экспорте вооружений, которые его смягчают, вызывают вопросы, но он не считает их несовместимыми с нейтралитетом.

Как передавало ИА Регнум, Берн не разрешил другим странам реэкспортировать на Украину швейцарское вооружение. Кроме того, в мае 2024 года президент конфедерации Виола Амхерд исключила возможность поставок оружия Украине.

В то же время Швейцария поддержала санкции, которые Евросоюз ввёл против России из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июле заявил, что Швейцария отошла от принципов нейтралитета, присоединившись к антироссийским санкциям Запада. Москва зафиксировала эту позицию и строит отношения с Берном с учётом этих обстоятельств.