Москва, 30 ноября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России за сутки сбили ракету «Нептун», снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотников украинских формирований. Об этом 30 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявил он на брифинге.

Конашенков уточнил, что российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также скоплениям личного состава и военной техники противника в 132 районах.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября российские средства ПВО сбили 11 БПЛА украинских формирований. Восемь дронов уничтожили в Белгородской области, ещё три — над акваторией Чёрного моря.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов 29 ноября сообщил, что силы ПВО армии России сбили ракету украинской армии над регионом. Он поблагодарил российских зенитчиков и защитников границы за их работу.

Российские военные 28 ноября сбили за сутки в зоне проведения спецоперации управляемую ракету «Нептун» и 49 украинских дронов. Также были нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники противника в 146 районах.