Осло, 30 ноября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Норвежский биатлонист Тарьей Бё на странице в Instagram (запрещён в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) поздравил спортсменов, которых наградят медалями, отобранными у российского биатлониста Евгения Устюгова.

Alessandra Tarantino/AP/TASS Тарьей Бё

«Несколько дней назад я получил шестую [медаль чемпионата мира — 2011]. Это медаль для всех, кто поддерживает чистый спорт, и я поздравляю других спортсменов, которые получили медали», — написал он.

Норвежец подчеркнул, что удалось выиграть борьбу за медали, которые спортсмены заслужили много лет назад.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонил апелляцию Устюгова на лишение его наград Олимпиады 2010 года в канадском Ванкувере. На Играх россиянин завоевал золото масс-старта и занял третье место в эстафете. Помимо двух наград ванкуверской олимпиады он потерял два серебра домашнего чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

В тот же день четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что решение Устюгова подать апелляцию в суд Швейцарии окажется бесполезным. По его словам, если нарушение антидопинговых правил было доказано, за это нужно наказывать.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт и соблюдать принципы олимпизма.

В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подчеркнул, что Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам, если главой МОК станет независимая фигура. По его мнению, в перспективе дискриминация в спорте может распространиться на другие страны и народы, если МОК и дальше будет отказываться противостоять давлению коллективного Запада.