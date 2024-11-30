Москва, 30 ноября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 30 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах», — сказал он.

Генерал добавил, что средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, российские военные в течение недели нанесли один массированный и 32 групповых удара по объектам военно-промышленного комплекса и другим целям на Украине. Под удар попала инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения дронов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов.

28 ноября ВС РФ уничтожили ударом ракеты «Искандер» пункт дислокации отряда центра Сил специальных операций ВСУ в Одессе. Были уничтожены 72 человека личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов-наёмников.