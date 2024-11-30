Сочи, Краснодарский край, 30 ноября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В небе над Лазаревским районом Сочи прогремело несколько взрывов и были видны яркие вспышки. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Артур Лебедев/РИА Новости

«Несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи. Очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что местные жители рассказали о двух ил трёх похожих на взрывы звуках в микрорайоне Лоо, также их было слышно в Дагомысе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 ноября мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские дроны над акваторией Чёрного моря. Он уточнил, что в результате этого нет пострадавших, а инфраструктура города продолжает работать в штатном режиме.

В ночь на 30 ноября средства ПВО уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотников самолётного типа. Восемь из них были сбиты над Белгородской областью и ещё три — над Чёрным морем.

Вечером 29 ноября в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края при атаке дронов были повреждены 28 домов. Сотрудники администрации зафиксировали ущерб, в ближайшее время людям окажут помощь.