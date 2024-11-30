Белгород, 30 ноября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 30 ноября отразили очередную атаку украинских дронов. Перехвачено и уничтожено 11 БПЛА, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинская армия пыталась атаковать с помощью беспилотников самолётного типа объекты на территории России.

«Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три — над акваторией Чёрного моря», — сообщили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 ноября сообщил в своём Telegram-канале об атаках беспилотников ВСУ на несколько населённых пунктов за последние сутки. Атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский районы.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Сочи Андрей Прошунин проинформировал о нескольких украинских БПЛА, сбитых ночью над Чёрным морем. В городе никто не пострадал, добавил он.

Глава Дагестана Сергей Меликов утром 30 ноября сообщил о попытке украинского дрона атаковать город Каспийск. Попытка была безрезультатной. Информации о разрушениях и жертвах не поступало, отметил он.