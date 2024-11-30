Лондон, 30 ноября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Цена газа в Европе в ноябре поднялась на 21% и достигла 521 доллара за 1 тыс. кубометров. Такие данные следуют из отчётов Лондонской биржи ICE о фьючерсах.

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Как сообщается, главными причинами такого роста стали рекордный отбор газа из европейских хранилищ на фоне похолоданий и прекращение импорта российского газа австрийской компанией OMV.

Из данных видно, что 31 октября фьючерсы на газ торговались по цене примерно $432 за 1 тыс. куб. м. 29 ноября торги закрылись при показателях $521, что на 21% выше по сравнению с концом прошлого месяца.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию после того, как австрийская компания OMV не закрыла долг в размере €230 млн. Таким образом австрийская сторона попыталась получить «компенсацию» в рамках исполнения решения арбитражного суда в связи с якобы нерегулярными поставками газа «Газпромом» её немецкому подразделению.

21 ноября США ввели санкции против ряда российских физлиц и компаний, включая «Газпром». Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов рассказал в беседе с ИА Регнум, что это может стать главным фактором нового газового кризиса в Европе, поскольку теперь европейским странам нужно искать новые способы проведения расчётов за российские энергоносители.