Вашингтон, 30 ноября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден должен прекратить провоцировать своими решениями эскалацию конфликта на Украине, который западные страны уже проиграли. Такое мнение 29 ноября высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этот единственный парень [Джо Байден] должен заткнуться. Просто перестать болтать. Перестать выдавать разрешения на… [продолжение конфликта], который уже проигран», — заявил он на своём YouTube-канале.

Эксперт также призвал Запад перестать дразнить Россию, считая, что в ответ не последует никаких действий. Он назвал недавние провокации западных стран против РФ наиболее опасным моментом за последние три года.

«Мы не можем бить медведя в грудь, чтобы проверить, навредит ли он нам. Это иррационально», — добавил Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Запад ведёт прямую войну против России, так как считает, что она не будет отвечать на его безответственные действия по поддержке Киева. Он также предупредил, что глупо и безрассудно ожидать, что РФ не станет реагировать на удары западными ракетами по её территории.

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 29 ноября признал, что у Киева нет средств для перелома ситуации на фронте, а потому он не сможет победить в конфликте с РФ. Он также назвал сложной ситуацию для украинской армии в зоне боевых действий.

Глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера 28 ноября заявил, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине. По его словам, инициатива на фронте сейчас на стороне Вооружённых сил России.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин рассказал, что армия России будет постепенно занимать новые позиции на фронте в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что сейчас российские военные наступают практически на всём протяжении линии боевого соприкосновения.