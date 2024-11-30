Москва, 30 ноября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Западные государства могут просто сжечь подготовленные для Украины доллары, так как финансы всё равно будут потрачены впустую. Об этом 30 ноября заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Алексей Куденко/РИА Новости

Так он прокомментировал информацию касаемо запроса действующего президента США Джо Байдена на выделение дополнительных 24 млрд долларов для помощи Украине.

Рябков напомнил, что прошлые транши оказались бесполезны и лишь принесли трагедии жителям стран, вовлечённых в конфликт.

«Так и эти будут потрачены впустую. С таким же успехом эти люди могли бы свои доллары сжечь у себя в камине. Эффект был бы такой же», — процитировал 28 ноября ТАСС дипломата.

Он также добавил, что России необходимо изучить, какие объёмы помощи и для каких целей были запрошены, но подобные действия в любом случае вызывают возмущение и неприятие со стороны России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа действующий глава Белого дома Байден намерен максимально укрепить Украину. Байден планирует оказать главе киевского режима Владимиру Зеленскому максимальную помощь, чтобы доказать, что у Украины есть потенциал для ответа России.

17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация уходящего президента США Байдена является партией войны, так как она стремится продлить эскалацию конфликта на Украине.