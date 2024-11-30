Махачкала, 30 ноября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Каспийске с помощью беспилотников. Об этом 30 ноября сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

«Я на постоянной связи с ответственными органами, нами делается всё, чтобы обеспечить безопасность жителей республики», — написал глава республики в Telegram-канале.

Меликов напомнил о необходимости сохранять спокойствие и попросил воздержаться от публикации фото и видеоматериалов, так как их может использовать украинская армия для корректировки атак.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 30 ноября над двумя регионами России подразделения противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотников. Восемь дронов самолётного типа удалось уничтожить в небе над Белгородской областью. Ещё три вражеских беспилотника были сбиты над акваторией Чёрного моря.

Днём ранее два человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю в посёлке Малиновка Белгородской области. Пострадавших доставили попутным транспортом в Октябрьскую районную больницу, где врачи оказали им первую медицинскую помощь. Позднее их переведут в областную клиническую больницу для продолжения лечения.