Барнаул, 30 ноября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Причиной гибели пяти человек в социальном центре «Рубикон» в Алтайском крае могло стать отравление. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе судов региона.

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В Барнауле 30 ноября по решению Октябрьского районного суда председатель правления «Рубикона» Алик Гельфенбайн был отправлен под арест. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Рубикон» занимается оказанием услуг по проживанию и содержанию маломобильных, пожилых, престарелых граждан, оставшихся без попечения родственников, а также людей без определённого места жительства.

«По версии следствия, в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек, предварительной причиной смерти которых явилось отравление», — сообщили в пресс-службе суда.

Помимо этого, не менее 15 человек с признаками отравления госпитализированы в медучреждения Барнаула, говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Telegram-канал «112» проинформировал о гибели троих постояльцев соццентра «Рубикон» в селе Калистратиха в Алтайском крае. Ещё 17 человек пострадали. Гельфенбайна 29 ноября задержали.

Его жена сообщила, что причиной гибели людей стал ротавирус. Она рассказала, что в «Рубиконе» недавно поселился бездомный мужчина. Он вскоре умер, после чего заболели ещё несколько человек.