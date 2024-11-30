Москва, 30 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В районе порта Черноморска (до 2016 года — Ильичёвск) по железнодорожному составу с прибывшими из Румынии американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow был нанесён удар. Об этом 30 ноября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

«Ильичёвск (ныне Черноморск), прилёты 28 ноября… Из дополнительных сведений стало понятно, что удар пришёлся по составу с военным грузом… По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, прибывшие морским путём из румынского порта Констанца», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что на месте взрыва не менее получаса продолжалась детонация, которую вместе с пожаром можно было наблюдать даже из Одессы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября издание The New York Times написало, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

В ночь на 19 ноября российские силы ПВО сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. В то же время шестая выпущенная ВСУ ракета была повреждена и упала в промзоне, в результате этого никто не пострадал.

Позднее СМИ сообщили, что власти Франции и Великобритании разрешили киевскому режиму наносить удары по России своими дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow. Российское Минобороны 21 ноября сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow.

ВС России 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин в последовавшем за ударом видеообращении отметил, что такой шаг стал ответом на применение Киевом дальнобойных западных вооружений по России. Он добавил, что такое оружие Запада нельзя использовать без прямого участия в этом иностранных специалистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября заявил, что Украину ждут новые мощные удары российских военных в случае продолжения ударов по РФ американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Он напомнил, что Киев два раза применил американские ракеты для ударов по российской территории.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил ИА Регнум, что ракеты ATACMS и Storm Shadow очень сложны в использовании. Для применения этих ракет требуется многолетнее обучение. В украинской армии своих специалистов такого уровня нет, уточнил эксперт.