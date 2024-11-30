Сочи, Краснодарский край, 30 ноября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) над акваторией Чёрного моря. Об этом 30 ноября сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Минувшей ночью [средства] ПВО перехватили несколько БПЛА над акваторией Чёрного моря. Попытка атаки киевского режима отражена», — написал он в Telegram-канале.

По словам Прошунина, в городе никто не пострадал, инфраструктура продолжила работать штатно.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 30 ноября над двумя регионами России подразделения противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотников. Восемь дронов самолётного типа удалось уничтожить в небе над Белгородской областью. Ещё три вражеских беспилотника были сбиты над акваторией Чёрного моря.

В результате атаки беспилотников 29 ноября в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края были повреждены 28 домов. Сотрудники администрации зафиксировали ущерб, в ближайшее время людям окажут помощь.