Москва, 30 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал ситуацию с обвинениями за высказывания в интернете в Великобритании на фоне критики в адрес России.

Allison Robbert/AP/TASS Илон Маск

Так он отреагировал на данные, согласно которым в России с 2008 по 2017 год осудили 98 человек за незаконные высказывания в интернете, в то время как в Великобритании только за один 2016 год было вынесено 1696 обвинительных приговоров подобного рода.

«Отвратительно», — написал миллиардер на странице в своей соцсети X (ранее Twitter).

Как передавало ИА Регнум 26 ноября, Илон Маск раскритиковал уровень бюрократии в минобороны США. По его словам, на ремонт лестницы в Пентагоне потребовалось больше времени, чем на строительство здания. Миллиардер таким образом ответил на комментарий экс-кандидата в президенты США, бизнесмена Вивека Рамасвами, по словам которого бюрократия вызывает значительные расходы не только из-за численности сотрудников, но и по причине сомнительных с точки зрения закона статей бюджетных расходов.

14 ноября стало известно, что Маск поддержал идею о введении пожизненного заключения для медиков, проводящих детям операции по смене пола. Ранее он заявлял, что врачи обманом заставили его подписать согласие на приём его сыном Ксавье, идентифицирующим себя как женщина, блокаторов полового созревания, после чего бизнесмен «потерял» его. Как заявлял предприниматель, он не знал, что «блокаторы полового созревания на самом деле просто препарат для стерилизации».