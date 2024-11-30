Берлин, 30 ноября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Правительство Германии готовит население страны к тому, что украинский конфликт может распространиться на территорию ФРГ. Об этом 29 ноября заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

«Обескураживает то… как население пытаются приготовить к тому, что Германия будет втянута в военные действия. Вот это главный, конечно, момент, что людям крутят такие репортажи, и их готовят к тому, что… конфликт на Украине может переместиться на немецкую землю», — рассказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Шмидта, подобное может случиться, если правительство ФРГ примет решение поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Как передавало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц в сентябре заявил, что Германия не будет поставлять Taurus на Украину. Он сообщил о давлении, которое на него оказывают, требуя поставок Киеву дальнобойных ракет. По словам главы правительства ФРГ, он намерен оставаться на своих позициях.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 20 ноября впервые нанесли удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что применение Киевом западного дальнобойного оружия по объектам на территории России является новой эскалацией конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября объявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Глава государства подчеркнул, что испытания ракетной системы в боевых условиях являются ответом на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ, а также ответом на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности. По его словам, теперь конфликт приобрёл глобальный характер.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 27 ноября заявил, что США и другие страны — союзники НАТО близки к их признанию полноценными участниками вооружённого конфликта с Россией. Дипломат подчеркнул, что альянс пребывает в опасной иллюзии о возможности стратегической победы над РФ.