Москва, 30 ноября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Запрет на экспорт бензина из России, введённый с 1 августа, продлили до 31 января 2025 года. Постановление 30 ноября разместили на сайте правительства России.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Отмечается, что ограничения не коснутся поставок, осуществляемых производителями нефтепродуктов.

В правительстве подчеркнули, что решение призвано сохранить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке и поддержать экономику нефтепереработки. Также ограничения должны пресекать серый экспорт автомобильного бензина.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре министр энергетики РФ Сергей Цивилёв заявил, что практика временных запретов на экспорт бензина является эффективной. Министр отметил, что текущие меры правительства на рынке топлива позволят не только сбалансировать, но и сохранить потенциал для развития отрасли в долгосрочной перспективе.

Изначально временный запрет на экспорт бензина вступил в силу с 1 марта 2024 года. Мера не коснулась поставок в рамках международных межправительственных соглашений и вывоза топлива для оказания гуманитарной помощи. В мае стало известно, что правительство России в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильного топлива временно сняло запрет на экспорт бензина до 30 июня. Позже разрешение на экспорт продлили до 31 июля.