Красногорск, 30 ноября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. На складе в подмосковной деревне Мисайлово возник крупный пожар на складском хабе. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС Московской области

Изначально загорелось здание на площади в 600 кв. м.

«Огонь перекинулся на стоящий рядом склад. Пожар удалось локализовать на 1 050 кв. м», — указано в Telegram-ведомства.

Позднее открытое горение ликвидировали. Удалось не допустить распространения огня на два других здания и грузовики.

Над тушением трудились 88 специалистов и 32 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, в Ростовской области ночью 29 ноября крупный пожар возник на промышленном объекте в Каменском районе. В тушении возгорания задействовали 109 человек и 38 единиц техники.

Днём ранее пожар вспыхнул в производственном здании в Уфе на площади 2 тыс. кв. м.

В промышленной зоне на юге Москвы 25 ноября произошёл крупный пожар на складе, где хранились баллоны с фреоном. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м, позднее возгорание удалось ликвидировать.