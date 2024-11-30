Киев, 30 ноября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может скоро кардинально поменять своё поведение. Об этом в субботу, 30 ноября, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Zuma\TASS

«Скоро Зеленский будет ярким представителем «партии мира», а сотни людей за подобные высказывания уже убили или посадили в тюрьму», — написал он в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что Зеленский действует как шоумен, которому важны внешние эффекты.

«Зеленский так и остался шоуменом, который решил перепрограммировать политическую сферу под стандарты понятной ему отрасли», — поясняет он.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 19 ноября представил в Верховной раде «план стойкости», включающий десять пунктов, при этом в зале отключили связь и интернет, трансляции не было. Позже отредактированный вариант видео с выступлением Зеленского опубликовали в Сети. Пункты плана затрагивают вопросы «единства», «человеческого капитала» и «культурного суверенитета», а также связаны с фронтом, оружием и помощью военным, финансами, энергетикой, безопасностью и муниципальными образованиями. К декабрю, как ожидается, план проработают детально.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронически поинтересовалась, является ли новый план Зеленского «планом капканом» или «планом дурманом». Глава киевского режима прежде уже представлял целый ряд планов, и все они были направлены на дальнейшее уничтожение народа Украины, подчеркнула Захарова.

В мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными к военной службе. При этом призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

27 ноября агентство Associated Press написало, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность войск, в том числе путём призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.