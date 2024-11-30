Москва, 30 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, отменяющий положение о кадровом резерве военного ведомства на гражданской службе. Документ 30 ноября опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю признать утратившими силу приказы министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации», от 23 ноября 2017 г. № 698 «О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №495 «Об утверждении Положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в нём.

Отмечается, что до этого признали утратившим силу четвёртый пункт названного положения, в соответствии с которым оно было утверждено правовым актом госоргана. Помимо того, пунктом 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлено» устанавливается, что положение о кадровом резерве федерального госоргана должен утверждать своим указом президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября стало известно, что Минобороны собирается отменить положение о кадровом резерве ведомства (гражданская служба), как утратившее актуальность.

В начале октября оборонное ведомство выступило с предложением внести изменения в военную форму офицеров Военно-морского флота РФ. Предлагается вернуть прекращённую в 2022 году выдачу пилоток чёрного цвета с кантами белого цвета для офицеров, мичманов и прапорщиков. Для высших офицеров предлагается ввести появиться парадно-выходные тужурки чёрного цвета с пятипроцентным золочением на воротнике