Прокопьевск, Кемеровская область, 30 ноября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Кемеровчанин Андрей Репко, издававшийся над 12-летним пасынком в Прокопьевске, ранее попадал под суд за уголовное преступление. Но в последний момент мужчина смог договориться и уйти от наказания. Об этом и других подробностях жизни задержанного за истязания ребёнка ИА Регнум рассказал источник.

Об арестованном за издевательства над пасынком в Прокопьевске Кемеровской области 39-летнем Андрее Репко известно не так много, в его биографии пока слишком много белых пятен. ИА Регнум удалось восстановить несколько обстоятельств из жизни мужчины и его сожительницы Кристины Чириной, чей сын стал объектом жестокого обращения.

Многие из тех, кто хорошо знал Кристину, не сговариваясь, характеризуют женщину как добрую, внимательную и заботливую мать, отзывчивого и хорошего человека. Знакомые не могут поверить, что женщина, которую они знали, могла допустить такое обращение со своим сыном, которого, по их словам, очень любила и делала для него всё, что в её силах.

«Я не могу в это поверить, я уверена, что дело в мужчине, с которым она связалась. Сама бы она до такого не дошла. Я в шоке от всего, что сейчас читаю в новостях», — поделилась давняя знакомая Кристины из Таганрога.

Очевидно, что отношение женщины к ребёнку переменилось со временем. Знакомый женщины рассказал, когда Кристина пропала из виду.

«Последнее, что я о ней помню: она ещё в Ростовской области встречалась с каким-то стоматологом, к сожалению, имени его я не знаю. Кристина работала с моей мамой, можно сказать, что они дружили, я не могу сказать, что она плохой человек, по крайней мере та Кристина, которую я помню. Вот она завязала отношения с этим мужчиной и потом пропала, давно ничего о ней не слышал», — рассказал Алексей (имя изменено).

Стоматологом мужчина называет на тот момент будущего сожителя Кристины — уроженца Украины Андрея Репко. Правда стоматологом его назвать трудно, никаких упоминаний о его работе в стоматологических клиниках, по крайней мере, в России обнаружить не удалось. А вот в судебных документах сохранились свидетельства того, что Репко изображал стоматолога с целью обогатиться. Согласно архиву Северского районного суда Краснодарского края, в начале 2019 года в нём рассматривалось уголовное дело в отношении Андрея Репко. Его обвиняли в совершении мошенничества (Статья 159 Часть 2 УК РФ).

«В начале июня 2018 года Репко находясь в квартире у обратившегося к нему за помощью в оказании услуг по лечению зубов и изготовлению зубных коронок, осуществил смотр ротовой полости и предложил последнему установить зубные коронки стоимостью 25 тыс. рублей. Получив деньги подсудимый обговоренную работу не выполнил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — говорилось в материалах дела.

За это преступление Репко грозило лишение свободы на срок до пяти лет, но мужчине удалось договориться с пострадавшим и избежать наказания. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Через некоторое врем после этой истории, Репко сменил место жительства и перебивался случайным заработком. В начале 2023 года он искал клиентов на онлайн-сервисах по предоставлению услуг в качестве мастера отделочных работ в Новосибирске. О чём свидетельствует анкета мужчины.

По официальным данным на момент ареста за издевательства над ребёнком, ни Андрей, ни Кристина официального места работы не имели. В подробностях их совместной жизни и воспитании детей теперь разбираются следователи.

Семья попала в поле зрения правоохранителей после того, как 26 ноября 12-летний сын Кристины сбежал из дома. Его нашли 28 ноября в одном из магазинов, где мальчик прятался. Оказалось, что он систематически подвергался истязаниям со стороны отчима и матери.

Ребёнка госпитализировали, врачи нашли множественные травмы, переломы, повреждения внутренних органов. Состояние мальчика вызывает опасения, он находится под присмотром врачей, ему провели операцию. Медики обсуждают возможно ли будет в будущем восстановить лицо ребёнка. А пока местные жители следят за новостями, собирают подписи под петицией с требованием максимального наказания для Андрея Репко и Кристины Чириной, а также готовятся собирать деньги на новогодние подарки и предстоящие операции для пострадавшего мальчика.

Пока Репко находится под стражей, всплывают всё новые подробности жизни мужчины и его отношение к пасынку. Оказывается, что он не только издевался над ребёнком, но и использовал мальчика в качестве оправдания, когда не желал платить по счетам.

«Он взял в аренду автомобиль и не платил, для того чтобы в очередной раз отсрочить платёж, мужчина начал давить на жалость, заявил, что якобы его сына жестоко избили неизвестные, и даже для подтверждения 14 ноября скинул фотографии, позже оказалось, что это сам мужчина и избил своего пасынка», — говорится в сообщении.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего») и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Кроме того, в отношении органа опеки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).