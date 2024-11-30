Махачкала, 30 ноября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Аэропорт Махачкалы приостановил работу до 11:30 мск из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 30 ноября рассказал генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов.

Муса Салгереев/ТАСС

По словам Рамазанова, в махачкалинской воздушной гавани ввели режим «Ковёр» из-за угрозы атак беспилотников.

«Работа аэропорта приостановлена до 11:30», — привело его слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 ноября глава Дагестан Сергей Меликов сообщил о попытке дрона совершить атаку на город Каспийск в республике. Он уточнил, что информации о жертвах и разрушения в результате инцидента не поступало.

В ночь на 30 ноября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников. Восемь дронов из этого числа удалось сбить над Белгородской областью, ещё три — над Чёрным морем.

Вечером 29 ноября в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края при атаке БПЛА получили повреждения 28 домов. Глава района Роман Синяговский пообещал оказать помощь жителям в самый короткий срок.