Каспийск, Дагестан, 30 ноября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат украинских формирований попытался совершить атаку на город Каспийск. Об этом 30 ноября сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня, по предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Меликова, данных о разрушениях и жертвах не поступало, он находится постоянной связи с ответственными органами, а власти республики делают всё для обеспечения безопасности её жителей.

Глава республики также призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября силы противовоздушной обороны армии России сбили и перехватили 11 украинских беспилотников. Восемь из них были уничтожены над Белгородской областью и ещё три — над акваторией Чёрного моря.

В городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края 29 ноября при атаке дронов были повреждены 28 домов. В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили 47 беспилотников ВСУ в небе над шестью регионами России. В Белгородской области 28 ноября обломки украинского БПЛА повредили газовую трубу в селе Скородном. Началось возгорание.