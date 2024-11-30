* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Алеппо, Сирия, 30 ноября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили 40% западных районов сирийского города Алеппо. Об этом 30 ноября сообщил телеканал Al Mayadeen.

Zuma\TASS

«Вооружённые группировки контролируют более 40% западных кварталов города Алеппо на севере Сирии», — сообщил канал со ссылкой на собственного корреспондента.

Также корреспондент канала сообщил, что на окраинах Алеппо наступило «осторожное затишье». Это произошло после того, как боевики вошли в западные кварталы города и сирийские военные самолёты нанесли по ним удар.

новость дополняется