Арабский телеканал сообщил о захвате ХТШ* части западных кварталов Алеппо
* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ
Al Mayadeen: боевик ХТШ захватили часть западных кварталов Алеппо
Алеппо, Сирия, 30 ноября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили 40% западных районов сирийского города Алеппо. Об этом 30 ноября сообщил телеканал Al Mayadeen.
Zuma\TASS
«Вооружённые группировки контролируют более 40% западных кварталов города Алеппо на севере Сирии», — сообщил канал со ссылкой на собственного корреспондента.
Также корреспондент канала сообщил, что на окраинах Алеппо наступило «осторожное затишье». Это произошло после того, как боевики вошли в западные кварталы города и сирийские военные самолёты нанесли по ним удар.
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