Газиантеп, Турция, 30 ноября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. США и Израиль заинтересованы в том, чтобы сирийский Алеппо был захвачен боевиками. Об этом заявил профессор турецкого Университета Газиантепа Али Фуат Гёкче в интервью Aydınlık.

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Комментируя происходящее в Сирии, он отметил, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) служат планам США и Израиля. Израиль потерпел неудачу в своих попытках уничтожить ливанское движение «Хезболла». Как раз в этот момент США «подключились» в Сирии.

США в случае поражения Израиля в Ливане выйдут на поле боя не со своими войсками. Они выпустят на арену прокси-силы. Одна из таких сил — это Рабочая партия Курдистана, другая — ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), третья — ХТШ, отмечает турецкий эксперт.

«В тот самый день, когда Израиль потерпел неудачу в борьбе с «Хезболлой» и вступило в силу соглашение о прекращении огня, войска ХТШ приняли меры. В частности, они хотят захватить Алеппо, являющийся критически важным маршрутом для «Хезболлы». Под руководством США ХТШ, похоже, действует для защиты Израиля», — заявил Гёкче.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение о прекращении огня ЦАХАЛ на территории Ливана вступило в силу 27 ноября. Армия обороны Израиля должна в течение 60 дней покинуть южную часть Ливана. Ливанская армия разместит вдоль израильской границы свои подразделения при поддержке Временных сил ООН.

В этот же день вооружённые группировки сирийских боевиков в районе Алеппо начали наступление на позиции Сирийской арабской армии. САР 29 ноября перешла в контрнаступление на боевиков ХТШ в Алеппо и в Идлибе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее в Сирии посягательством на суверенитет республики.