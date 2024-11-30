Пхеньян, 30 ноября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и члены военной делегации России возложили цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне в ходе визита в КНДР. Об этом 30 ноября сообщили в российском оборонном ведомстве.

Telegram-канал посольства России в КНДР

Монумент Освобождения открыли в Пхеньяне 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа советским солдатам, которые погибли в ходе освобождения Кореи в 1945 году.

Обелиск представляет собой 30-метровую гранитную стелу, на верхнем конце которой установлена красная звезда. Он находится на одной из самых высоких сопок в центре столицы КНДР — горе Моранбон, откуда открывается панорамный вид на город.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 ноября Белоусов заявил, что ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР является подтверждением заинтересованности двух государств в комплексном развитии союзнических отношений. Глава Минобороны РФ отметил, что сегодня КНДР является одной из немногих стран, проводящих совершенно независимую внешнюю политику.

Министр обороны РФ 29 ноября прибыл в Пхеньян с визитом для проведения ряда двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики. В международном аэропорту Сунан Пхеньяна его встречал коллега из КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

В июне президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве. Глава государства тогда указал на то, что РФ десятилетиями противостоит навязываемой США империалистической политике и ценит политическую поддержку Пхеньяна, в том числе по конфликту на Украине.